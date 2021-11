Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Diebe entwenden Kupferabdeckung von drei Fensterbänken in Stade

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 18:00 h und 09:30 h in Stade in der Bahnhofstraße von drei Fensterbänken die Kupferabdeckungen abgehebelt und mitgenommen.

Bei einer vierten Fensterbank waren die Täter dann aber gescheitert und hatten ihr Vorhaben aufgegeben.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

