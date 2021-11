Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbruchsversuch in Horneburg scheitert, Tageswohnungseinbrecher in Burweg

Stade (ots)

1. Einbruchsversuch in Horneburg scheitert

In der Zeit von Sonntagabend 18:45 h und Montagmorgen, 07:15 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Horneburg im Hornbostelweg auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und hat versucht, ein Toilettenfenster an der Gebäuderückseite aufzuhebeln.

Da dies aber nicht gelang, musste der Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Tageswohnungseinbrecher in Burweg

Am gestrigen Montag zwischen 10:00 h und 12:00 h hat sich ein bisher unbekannter Einbrecher in Burweg in der Bosseler Straße auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses begeben und dort die Scheibe eines Küchenfensters an der Hausrückseite eingeschlagen.

So in das Innere gelangt, wurden anschließend sämtliche Räume durchsucht.

Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell