POL-UL: (UL) Ulm - Klappe öffnet sich an Anhänger

An einer Straßenlaterne in Ulm schrammte der Anhänger am Mittwoch entlang.

Ulm (ots)

Die 55-Jährige fuhr gegen 15 Uhr in der Junginger Straße. An ihrem Renault hatte sie einen Verkaufanhänger angehängt. An diesem öffnete sich während der Fahrt eine Seitenklappe. Die schrammte an einer Straßenlaterne entlang. Von der Laterne fiel der Lampenschirm herunter. Der traf auf zwei geparkte Autos. Verletzte gab es nicht. Der Anhänger war so beschädigt, dass mit diesem nicht mehr weiter gefahren werden konnte. Auch der städtische Bauhof musste sich um die Straßenlaterne kümmern, da diese durch den Unfall locker war. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

