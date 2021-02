Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren übersah ein 34-Jähriger am Mittwoch in Heidenheim ein anderes Auto.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr fuhr der 34-Jährige in der Straße Im Brühl. Er bog in die Aalener Straße ein. Dort kam von links ein 27-Jähriger mit seinem BMW. Den übersah der Fahrer des VW. Der Unfallverursacher bremste zwar noch. Den Unfall konnte er nicht mehr vermeiden und fuhr dem BMW in die Seite. Der Fahrer des BMW kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

