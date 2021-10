Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Lagerhalle in Harsefeld bei Feuer vollständig zerstört, Einbrecher in Stade und Himmelpforten

Stade (ots)

1. Lagerhalle in Harsefeld bei Feuer vollständig zerstört - Sachschaden ca. 300.000 Euro

Am gestrigen späten Abend gegen 23:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei durch mehrere Anwohner der Brand der Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehandels in der Ortsmitte der Ortschaft Harsefeld gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand der gesamte Komplex bereits in Vollbrand.

Durch den massiven Löscheinsatz mit ca. 120 Feuerwehrleuten aus den Ortswehren Harsefeld, Horneburg, Apensen, Bargstedt, Issendorf, Ruschwedel, Hollenbeck, Ohrensen, Reith, Brest, Ahlerstedt und Ahrensmoor konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Wohngebäude verhindert werden.

Die Löscharbeiten wurden durch im Dachbereich verbaute Asbestplatten erschwert. Aufgrund der dadurch entstehenden giftigen Gase wurden 11 Anwohner in unmittelbarer Nachbarschaft zum Brandort vorsorglich evakuiert und vor Ort bis zum Ende der Löscharbeiten durch den hauptamtlichen Rettungsdienst und die Bereitschaft betreut. Insgesamt waren vier Rettungswagen vor Ort eingesetzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um eine ca. 12 x 25 m große Halle in Massivbauweise mit einem ca. 13x21 m großen Anbau in Leichtbauweise in dem ein Kühlbereich integriert ist. Im Inneren wurden u. a. ein Transporter mit Anhänger, ein Gabelstapler sowie Kleingeräte gelagert.

Der hintere Anbau brannte vollständig nieder, der vordere Bereich wird durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr dürfte sich der Sachschaden auf ca. 300.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade,

2. Einbrecher in Buxtehude unterwegs

Am gestrigen Donnerstag zwischen 08:00 h und 22:15 h sind bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Pirolstraße auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt.

Was bei der anschließenden Durchsuchung sämtlicher Räume erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird daher zunächst von einem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Gegen 19:15 h sind ebenfalls in Buxtehude im Heideweg unbekannte Täter an ein dortiges Wohnhaus gelangt und haben versucht, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen.

Als die Täter durch einen aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht in die Dunkelheit.

Ein Eindringen in das Haus hatte offensichtlich so nicht stattgefunden.

Der Schaden wird hier ebenfalls auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Baumaschinen aus Fahrzeug erbeutet

In Himmelpforten in der Straße Feldrain haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen dort abgestellten Transporter der Marke Fiat Ducato aufgebrochen und daraus dann anschließend diverse Baumaschinen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080

