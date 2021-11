Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden mehrere Fahrräder bei Einbruch in Buxtehude, Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher in Drochtersen

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden mehrere Fahrräder bei Einbruch in Buxtehude

In Buxtehude in der Marktstraße sind unbekannte Einbrecher zwischen Donnerstag, den 28.10., 15:00 u und Samstag, den 30.10., 12:00 h auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben eine Tür an der Rückseite einer Lagerhalle aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Täter dann eine derzeit noch nicht genau bekannte Menge von teils eingepackten und fertiggebauten Fahrrädern und E-Bikes entwenden.

Aufgrund der Menge und der Größe des Diebesgutes wird vermutet, dass die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sind.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug und sonstige Beobachtungen bitte an das Polizeikommissairat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher in Drochtersen

Am Samstag kam es gegen 13:15 h in Drochtersen auf der Gauensieker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte zu der Zeit mit seinem PKW den Drochtersener überholt obwohl ihm ein anderes Auto entgegenkam. Der 33-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei leicht.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell