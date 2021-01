Polizeiinspektion Diepholz

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Im Bollweg in Wagenfeld wurde bei einem Verkehrsunfall gestern gegen 14.30 Uhr ein Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der 18-jährige Wagenfelder befuhr den Bollweg in Richtung Wagenfeld. Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen VW-Polo, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer schwer verletzt und zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend flog ein Rettungshubschrauber den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Durch umherfliegende Teile wurden ein Zaun und ein abgestellter Pkw leicht beschädigt. Der Pkw des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 9000 Euro beziffert.

Wagenfeld - Einbruch

Unbekannte sind am Donnerstag in der Zeit von 12.30 Uhr bis 22.30 Uhr in ein Wohnhaus im Pommernweg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Haustür und durchsuchten anschließend mehrere Räume des Hauses. Mit Bargeld, Schmuck und zwei PS4 Spielkonsolen flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Sulingen - Bandendiebstahl

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr entwendeten zwei bislang Unbekannte aus einer geöffneten Zigarettenauslage des Aldi Marktes Sulingen, Bismarckstraße, mehrere Schachteln Zigaretten. Als die Täter von Angestellten des Marktes bemerkt wurden, flüchteten sie in Richtung Bürgermeister-Schlüterbusch-Straße und Bismarckstraße / Volksbank. Einer der Täter wurde von Angestellten auf der Flucht zunächst gestellt und festgehalten, konnte sich dann aber mit Gewalt befreien und ebenso wie der andere Täter unerkannt entkommen. Die beiden Täter dürften mutmaßlich mit zwei Mittätern, die das Verkaufspersonal durch den Kauf von mehreren Zigaretten ablenkten und unmittelbar nach der Tatentdeckung zeitgleich den Aldi Markt verließen, gehandelt haben. Der flüchtige Täter in Richtung Bismarckstraße wird als korpulent, 35-40 Jahre, südländisches Aussehen, dunkler Oberlippenbart und dunkel/schwarz gekleidet beschrieben. Der flüchtige Täter Richtung Bürgermeister-Schlüterbusch-Straße soll ebenfalls korpulent, 35-40 Jahre, südländisches Aussehen, kurz rasierte Haare, dickes Gesicht, ca. 175 cm, mit einer Bomberjacke und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht zum heutigen Freitag gegen 02:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Sulinger Polizei in der Südstraße einen PKW-Fahrer. Der 46-jährige Mann aus Weyhe legte den Beamten einen sogenannten "Lernführerschein" aus Großbritannien vor, der in Deutschland keine Gültigkeit besitzt. So untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

