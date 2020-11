Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Zeugenaufruf nach Absetzschleusung an der A17

NentmannsdorfNentmannsdorf (ots)

Nach einer vermutlichen Schleusungshandlung in der Nähe der A17 wurden im Zuge der eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte der Polizei Sachsen und der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt 12 Personen ohne Reisedokumente festgestellt.

Nach einem Bürgerhinweis am 7. November 2020 gegen 19:40 Uhr stellten die Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe der A17, auf der S176 im Bereich Nentmannsdorf / Steinbruch zunächst fünf Personen ausländischer Herkunft fest. Im weiterem Verlauf der Fahndung konnten in der Ortslage Nentmannsdorf und im Seidewitztal weitere sieben Personen festgestellt werden. Bei den geschleusten Personen handelte es sich um acht Staatsangehörige aus Bangladesch, drei aus Somalia und ein weiterer aus Sri Lanka. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass die Personen vermutlich mittels Lkw nach Deutschland geschleust wurden. Die Geschleusten stellten bei der Bundespolizei ein Schutzersuchen. Sieben Migranten wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Chemnitz weitergeleitet und vier Jugendliche dem Jugendamt übergeben. Ein weiterer Geschleuster wurde in Haft genommen.

Die jetzigen Ermittlungen der Bundespolizei richten sich insbesondere gegen die Organisatoren dieser Schleusung.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel fragt aus diesem Grund:

"Wer hat am 7. November 2020 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr haltende Lkw im Bereich der A17, Anschlussstelle Bahretal oder in Nentmannsdorf/Seidewitztal beobachtet bzw. Personen aussteigen sehen"?

Die Zeugenaussagen könnten erheblich zur Tataufklärung der Bundespolizei beitragen.

Die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel ist telefonisch unter 035023-676 300 zu erreichen. Die Dienststelle ist 365 Tage, 24 Stunden am Tag rund um die Uhr besetzt.

Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

