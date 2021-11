Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Kupferdachrinnen in Wischhafen, Wohnungseinbrecher in Buxtehude

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Kupferdachrinnen in Wischhafen

Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstag, gegen 13:20 h in Wischhafen auf einem Grundstück im Schinkelweg erschienen und haben dann dort abgelegte, ca. 10 bis 15 gebrauchte Kupferdachrinnen in einer Länge von jeweils 2 bis 3 Metern entwendet.

Die Täter waren mit einem gelben Transporter mit dem ausländischen Kennzeichen BH4557AM am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Wohnungseinbrecher in Buxtehude

Zwischen Donnerstag vergangener Woche, 08:00 h und gestern Nachmittag, 14:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Nindorfer Straße auf ein dortiges Grundstück gelangt und haben an der rechten Seite des Bungalows ein Fenster aufgebrochen.

Über diesen Weg konnten der oder die Einbrecher dann in das Innere einsteigen und sämtlich Räume durchsuchen.

Was dabei genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.

Es wird daher zunächst von einem Schaden von mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell