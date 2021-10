Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in die Schulkantine

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende über ein Fenster Zutritt zur Schulkantine der Otto-Rommel-Realschule in der Schillerstraße in Holzgerlingen. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. An der angrenzenden Förderschule wurde erfolglos versucht Fenster aufzuhebeln. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, bittet Zeugen um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell