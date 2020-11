Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gebäudeschaden durch brennende Stapelboxen

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Sonntagnachmittag (8. November) kam es auf dem Goorweg zum Brand mehrerer, mit Holz gefüllter Stapelboxen. Hierbei entstand Sachschaden an dem Anbau eines Wohngebäudes. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Metallbehältnissen auf dem Firmengelände gegen 15 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte griff das Feuer zunächst auf mehrere Überseeboxen über. Die hohen Flammen schlugen aus den Containern und griffen den Anbau eines Wohnhauses an. Das Feuer konnte zeitnah durch die eingesetzten Floriansjünger gelöscht werden. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zeugenhinweise zur Brandursache werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen (es)

