Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

In der der Zeit von Sonntag, den 08. November 5.50 Uhr bis 6 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Marktplatz ein, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Dort öffneten sie einen Spielautomaten, entnahmen eine Geldkassette und flüchteten vom Tatort.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden (av)

