Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Bocholt gekommen ist. Eine 31-Jährige war gegen 13.05 Uhr mit ihrem Wagen auf der Böggeringstraße in Richtung Werther Straße unterwegs. Die Bocholterin stoppte an der Einmündung Holunderweg ab, um einem von rechts kommenden Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren. Das bemerkte ein 48-Jähriger zu spät, der hinter ihr gefahren war. Der Bocholter prallte mit seinem Wagen auf. Die Verletzte suchte eigenständig einen Arzt auf. Die beiden beteiligten Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

