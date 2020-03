Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Bike-Akku entwendet

Bocholt (ots)

Auf den Akku eines E-Bikes hatte es ein Unbekannter in Bocholt abgesehen. Zwischen Freitag, 22.50 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Schwartzstraße zu der Tat. Der Dieb beschädigte dabei auch die Einfassung des Akkus der Marke Bosch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

