Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizeibeamte beleidigt

Bocholt (ots)

In einer Gewahrsamszelle der Polizeiwache in Bocholt endete die Nacht zum Samstag für einen 22-Jährigen. Polizeibeamte hatten gegen 03.55 Uhr auf der Ravardistraße den handfesten Streit einer Gruppe von mehreren Männern beendet. Trotz mehrfacher Ermahnungen und eines Platzverweises schrie der Bocholter weiter herum und beleidigte die eingesetzten Beamten. Diese nahmen ihn schließlich in Gewahrsam.

