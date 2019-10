Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am 05.10.2019 in der Zeit zwischen 02:00 - 04:00 Uhr fuhr der Fahrer eines PKW Opel Mokka, Farbe schwarz, im Bereich der Sternstraße Höhe Nr. 44 aus bislang unbekannter Ursache auf einen geparkten PKW Renault auf. Es entstand hierbei Sachschaden von ca. 15000 EUR. Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der unbekannte Fahrer und ließ den Opel, welcher auf eine Autovermietung zugelassen ist, an der Unfallörtlichkeit zurück. Daher sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des Opels machen können. Hinweise an die Polizei in Oppau unter der Rufnummer 0621 / 963-2222

