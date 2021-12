Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Limburgerhof - Radfahrerin bleibt verletzt zurück - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am 30.12.2021, gegen 20:52 Uhr, kam es in der Neuhofener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Radlerin habe hierbei den Radweg von Neuhofen nach Linburgerhof befahren und sei weiterhin in Rtg. Ortszentrum Limburgerhof unterwegs gewesen, als sich ihr von hinten ein Pkw genähert habe. In der Folge sei es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Auto gekommen, wodurch die Frau zu Fall gekommen sei. Der Pkw, der mit ausgeschaltetem Licht unterwegs gewesen sein soll, habe sodann vor der dortigen Schule gewendet, habe noch gehupt und sei anschließend davongefahren, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die Verunfallte wurde mit - nach derzeitigem Stand - leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Ford gehandelt haben, der mit zwei jungen Männern besetzt gewesen sei. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug/Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

