Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Trickdiebstahl

Bad Dürkheim (ots)

Eine 89-jährige Frau aus Bad Dürkheim wurde am Samstag den 18.12.2021 gegen 13:20 Uhr zum Opfer eines Trickdiebstahls. Die bislang unbekannten Täter klingelten bei der Geschädigten. In dem Glauben, dass es sich um den Postboten handelte, öffnete die Geschädigte zuerst die Tür des Mehrfamilienhauses und anschließend die eigene Wohnungseingangstür. Der männliche Täter verwickelte die Dame zuerst in ein Kaufgespräch für eine Zeitschrift und betrat anschließend, unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, das Badezimmer in der Wohnung. Als eine weitere weibliche Täterin den Eingangsbereich der Wohnung betreten wollte, verwies die Geschädigte die beiden Personen der Wohnung. Nach Verlassen der Wohnung musste die Geschädigte feststellen, dass ein Goldring und vier Broschen im Wert von ca. 400 Euro entwendet wurden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 165 cm groß, schlanke Figur, ca. 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, er trug dunkle Kleidung und führte eine schwarze Tasche mit sich. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: 165 cm groß, schlanke Figur, ca. 30 Jahre alt, dunkle, lange Haare zu einem Zopf gebunden, sie trug einen grauen Pullover mit einer dunklen Weste. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

