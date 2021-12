Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Einbruchsdiebstahl in Kirche

Bad Dürkheim (ots)

Vom 17.12.2021 auf den 18.12.2021, in der Zeit von 17:00 Uhr abends bis 09:30 Uhr morgens, brachen bisher unbekannte Täter in die Schlosskirche in Bad Dürkheim ein. Sie verschafften sich unberechtigten Zutritt über die Sakristei der Kirche und entwendeten ein E-Piano, sowie mehrere Mikrophone und einen Beamer. Die genaue Schadenshöhe ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter vor oder nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell