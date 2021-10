Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Kellerbrand aufgrund technischem Defekt

Zu einem Brandeinsatz kam es am Samstag, 23.10.2021, gegen 12:40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Scheffelstraße. Aufgrund des Rauchgeruchs im Hausflur stellte ein Hausbewohner den Schwelbrand an der Zentralheizung im Kellerbereich des Hauses fest. Daraufhin evakuierte der Mann alle anwesenden Hausbewohner, darunter auch mehrere Kinder. Die Feuerwehr konnte das Feuer mit 42 eingesetzten Kräften löschen, nach jetzigem Stand kam es aufgrund eines technischen Defekts an der Schalteinheit der Zentralheizung zu dem Brand. Verletzt wurde niemand, ein Gebäudeschaden ist ebenfalls keiner entstanden.

