Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Bistro

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 24.10.2021 zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße in ein ansässiges Cafe und Bistro eingebrochen und Bargeld und Geldkassetten entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, wurde die Türe am Hintereingang mittels größerem Hebelwerkzeug aufgebrochen, um den Zugang ins Gebäude zu ermöglichen. Im Gebäude wurden dann die Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld mitsamt Geldkassetten entwendet. Darüber hinaus wurde das im Lokal befindliche Münzgeld gestohlen. Der gesamte Diebstahlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 13.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell