Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 22.10.2021 gegen 23:00 Uhr kam es in einem Haus am Rathausplatz aus bislang unbekannten Gründen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 55-jährige Person von einem anderen Hausbewohner und zwei weiteren Personen geschlagen. Hierbei wurde unter anderem ein Schlagstock aus Metall verwendet. Es konnten korrespondierende Verletzungen im Gesicht des Geschädigten festgestellt werden. Die Geschädigte Person wurde durch das DRK versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell