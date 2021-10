Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Steinwurf aus Schulhof auf ein geparktes Auto

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, wurde die Windschutzscheibe eines Pkw durch einen Steinwurf beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz der Horebschule unterhalb des Pausenhofes geparkt. Schüler der Horeb-Grundschule gaben an, gesehen zu haben, wie ein Stein vom gegenüberliegenden Pausenhof des Immanuel-Kant-Gymnasiums geflogen kam. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

