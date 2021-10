Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Alleestraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, stand ein grauer Peugeot 207 am rechten Fahrbahnrand der Alleestraße in Fahrtrichtung Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 30. Ein unbekannter Pkw fuhr in gleicher Richtung so dicht an dem stehenden Fahrzeug vorbei, dass die Außenspiegel kollidierten. Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Näheres ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell