Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Serie versuchter Telefonbetrugsdelikte (falscher Polizeibeamter)

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.10.2021, 13:05 Uhr - 27.10.2021, 11:55 Uhr Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet In den letzten beiden Tagen kam es im Stadtgebiet Zweibrücken zu insgesamt neun versuchten Telefonbetrugsdelikten. In allen Fällen riefen unbekannte Personen bei zumeist betagten Damen an, gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Auskünfte über die Vermögensverhältnisse der angerufenen Frauen zu erlangen. Zumeist wurde mitgeteilt, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe, weitere Täter jedoch flüchten konnten und nun die Gefahr bestehe, dass auch bei den Angerufenen eingebrochen werde. Deshalb sei es ratsam, Wert Gegenstände der Polizei zu übergeben. Alle Angerufenen (ausschließlich Frauen im Alter zwischen 54 und 88 Jahren) erkannten den Trick und beendeten entweder selbst das Gespräch oder verdeutlichten den unbekannten Anrufern, dass ihre Masche keinen Erfolg haben werde, so dass diese ihre Vorhaben aufgaben und das jeweilige Gespräch beendeten.

In keinem der neun Fälle kam es zu einem Schaden.

Zeitliche Verteilung der Anrufe:

26.10.2021 (früher Nachmittag): zwei Taten 27.10.2021 (ab 09:20 Uhr - 11:55 Uhr): sieben Taten

Alle neun Anrufe wurden von einer Frau getätigt, wobei aufgrund der Angaben der Geschädigten und deren Alterseinschätzung davon auszugehen ist, dass es sich um verschiedene Täterinnen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren gehandelt haben dürfte. Manche der Anruferinnen sprachen akzentfreies Hochdeutsch, manche Deutsch mir osteuropäischem Akzent. Es dürfte sich um Callcenter-Betrugsdelikte aus dem Ausland handeln. Die Polizeiinspektion Zweibrücken hat neun Ermittlungsverfahren eingeleitet. Täterhinweise liegen nicht vor. |pizw

