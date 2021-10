Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugenaufruf

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Dienstag, 26.10.2021 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.50 Uhr beschädigte ein bis-lang unbekanntes Kraftfahrzeug mit vermutlich gelber Lackierung in der Wiesenstraße in Bruchweiler-Bärenbach beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten, dunkelgrauen PKW VW Caddy. Hierbei wurde der VW Caddy im Heckbereich beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet bzw. kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

