Leichte Verletzungen zog sich ein 58-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Heidenheim zu.

Kurz vor 6 Uhr war ein 58-Jähriger in der Friedrichstraße unterwegs. Der Radfahrer kam aus Richtung Karlstraße. Ihm kam ein 53-Jähriger auf seinem Rad entgegen. Ersten Erkenntnissen soll beide nicht weit genug rechts gefahren sein. Sie stießen zusammen und stürzten. Der Ältere kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Jüngere fuhr weiter. Der Sachschaden an den Rädern blieb gering.

