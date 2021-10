Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen auf Supermarktparkplatz entwendet

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Kennzeichen PS-PX XXX mitsamt Halterung von einem roten VW Polo. Der Pkw war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bahnhofstraße geparkt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

