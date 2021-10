Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 27.10.2021, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich in der Saarlandstraße, auf dem Parkplatz Hilgard Center, eine Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken beschädigte ein roter Renault vermutlich eine graue Limousine an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Verursacher meldete sich nachträglich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken. Der Geschädigte konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Dieser möge sich zwecks Schadenregulierung bei der unten genannten Polizeidienststelle melden. |pizw

