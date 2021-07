Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Lörrach: Mann stirbt an Stichverletzungen - Tatverdächtiger festgenommen" - Haftbefehl beantragt

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg

Die Staatsanwaltschaft beantragt gegen den 21-jährigen syrischen Tatverdächtigen den Erlass eines Haftbefehls. Mit der Haftbefehlseröffnung ist im Laufe des Tages zu rechnen.

Erstmeldung:

Am Donnerstagabend, 15.07.2021, hat ein 38 Jahre alter Mann in einer Wohnung in Lörrach-Tumringen tödliche Stichverletzungen erlitten. Ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es in der Wohnung zwischen den Männern zunächst zu einem verbalen Streit, dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Tatverdächtige soll dann plötzlich nach einem Küchenmesser gegriffen und zugestochen haben. Das Opfer erlitt mehrfache Stichwunden und erlag den Verletzungen im Krankenhaus. Der Tatverdächtige musste von den eintreffenden Polizeikräften überwältigt werden. Er wehrte sich massiv gegen die Festnahme und wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell