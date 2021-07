Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Radlader entwendet - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Umkirch - Im Zeitraum vom 13.07.2021, 20.00 Uhr bis 14.07.2021, 08.00 Uhr, wurde ein grüner Radlader der Marke Giant mit Aufschrift der Fa. "flor-Design" entwendet. Der Radlader war in einer Baustelle am Dachswanger Weg in Umkirch verschlossen abgestellt. Der Wert des Radladers beläuft sich auf ca. 25 000 EUR.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell