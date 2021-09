Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Zigarettenautomat entwendet

Hohberg (ots)

Nach dem Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Diersburg in den frühen Mittwochmorgenstunden, haben die Beamten des Polizeipostens Hohberg die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 0:55 Uhr alarmierten Anwohner in der Talstraße die Polizei, dass vier Personen den an einer Garagenwand befestigten Automaten weghebelten und in den Kofferraum eines Pkw verladen würden. Im Anschluss flüchteten diese mit dem unbeleuchteten Auto in den Wald. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg.

/rs

