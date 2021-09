Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Weier - Diebstahl aus Sportheim

Offenburg (ots)

Zwei aufmerksame Zeugen konnten am Dienstagabend zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr einen Einbruch in einem Sportheim im Wiesenweg beobachten. Ein bislang unbekannte Täter bestieg die außenstehende Theke und durchsuchte diverse Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde daraus nichts entwendet. Anschließend öffnete der Unbekannte gewaltsam das Thekenfenster und verschaffte sich so Zugang zum Lager. Dort entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen eine Cola- und eine Mixery-Flasche. Beide Flaschen wurden durch die Beamten vor Ort aufgefunden und sichergestellt. Es entstand kein nennenswerter Schaden. /sch

