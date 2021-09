Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -Zugeschlagen

Baden-Baden (ots)

Nach einem Angriff auf einen 42-Jährigen im Bahnhofsgebäude, haben die Beamten des Polizeirevier Baden-Baden die Ermittlungen eingeleitet. So soll der 34 Jahre alte Tatverdächtige am Dienstag gegen 10:30 Uhr mit einem vor einem Kiosk aufgestellten Werbeständer auf den Kontrahenten aus bislang noch nicht ersichtlichem Grund eingeschlagen und in dabei auch bedroht haben. Sein Gegenüber konnte den Angriff insoweit abwehren, dass er lediglich leichte Verletzungen erlitt die keiner medizinischen Versorgung bedurften. Der Werbeständer wurde bei der Tat beschädigt. Die Hintergründe der Körperverletzung soll nun ein Ermittlungsverfahren an den Tag bringen.

/rs

