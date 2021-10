Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 24-jährigen Mann schwer verletzt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Reutlingen-Sondelfingen (RT): Nach mehreren noch unbekannten Männern, die am Freitagvormittag einen 24-Jährigen in einer Arbeiterunterkunft in Reutlingen-Sondelfingen schwer verletzt haben sollen, fahndet derzeit die Polizei.

Gegen 10.45 Uhr wurden der Polizei über Notruf Hilferufe im Bereich der Unterkunft in der Hopfengartenstraße gemeldet, wo mutmaßlich eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Gange war. Bei der Überprüfung konnte der offenbar unter anderem durch Schläge und Tritte traktierte 24-Jährige in dem fraglichen Gebäude angetroffen werden. Mehrere mutmaßlich an der Tat beteiligte Männer waren aus dem Haus geflüchtet. Im Zuge der Fahndung, in die zahlreiche Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, wurden verschiedene Personen überprüft. Ob sie mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Kriminalkommissariat Reutlingen übernommen wurden.

Das schwer, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen.

Die Hintergründe der Tat liegen bislang noch im Dunkeln.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen bittet Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Vorfall am Freitagvormittag in der Hopfenburgstraße und Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07121/942-3333 zu melden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell