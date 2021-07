Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auseinandersetzung vor Discounter - Zeugensuche!Steinen: Auseinandersetzung vor Discounter - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.07.2021, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, ist es vor einem Discounter in der Gewerbestraße in Steinen-Höllstein zu einem Schlagabtausch zwischen zwei Männer gekommen. Zunächst gingen sich die beiden Männer im Eingangsbereich verbal an, bis der Disput in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Ein Beteiligter zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war erforderlich. Einer der Männer trug einen Helm, der andere war in Begleitung einer Frau und möglicherweise einem Kind. Der Polizeiposten Steinen bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, sich zu melden (Kontakt 07627 970-250).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell