Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Betrunken gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten muss sich ein 21-Jähriger verantworten, der am Donnerstagabend in der Sondelfinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 21.25 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Sondelfinger Straße in Richtung Unter den Linden unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Sophienweg verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und knallte ins Heck eines am rechten Straßenrand geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf einen davor stehenden Anhänger aufgeschoben. Nach dem Unfall stieg er aus seinem beschädigten Auto aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, konnten den Fahrer festhalten und den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Auch hier versuchte er weiter zu flüchten, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab nicht nur einen vorläufigen Wert von über 3,8 Promille, zusätzlich wurden noch Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt. Sein Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Auf dem Weg zur fälligen Blutprobe bedrohte und beleidigte er zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Sein Ford war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Einbruch in Oberensingen

In Oberensingen ist am Donnerstag ein Einbrecher zugange gewesen. Dabei verschaffte sich der noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 20.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus im Gänsäckerweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er auf seiner Suche nach Stehlenswertem, bei der er auch Schränke und Schubladen durchwühlte, auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der vom Täter angerichtete Sachschaden übersteigt den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Wolfschlugen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchwühlte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach fiel ihm dabei Schmuck von noch nicht bekannten Wert in die Hände, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (db)

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

In einem Garten in der Straße Am Obstwälde hat die Fahrt einer 66-Jährigen am Donnerstagnachmittag geendet. Die Frau war gegen 14.25 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der Hohbergstraße talwärts in Richtung Stadtmitte unterwegs, wobei sie im Bereich der Haarnadelkurve von der Fahrbahn abkam und geradeaus weiterfuhr. Dabei schanzte sie mit ihrem Wagen über eine Stützmauer, querte die Straße Am Obstwäldle, touchierte die Wand eines dortigen Wohnhauses und durchbrach eine Umzäunung aus Eisen, bevor sie mit ihrem Dacia im dahinterliegenden Grundstück zum Stehen kam. Eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit bei der nachfolgenden Unfallaufnahme ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb ihr Führschein noch an Ort und Stelle einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die zum Glück nur leicht verletzt wurde, zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Dacia, der vermutlich nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden könnte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 15.000 Euro beziffern. (cw)

Haigerloch (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Wohnhaus in der Hohenbergstraße ist im Laufe des Donnerstags von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 22 Uhr hebelte der Täter die Terrassentür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er auf seiner Suche nach Wertgegenständen auch Inventar und erbeutete schließlich Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Burladingen (ZAK): Falscher Gang eingelegt

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag in der Gammertinger Straße ereignet. Ein 92-Jähriger wollte kurz vor 17.30 Uhr mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse aus einem Tankstellengelände auf die Fahrbahn ausfahren. Hierbei legte er aus Versehen an seinem Automatikfahrzeug den Schalthebel auf die falsche Stufe und fuhr rückwärts los. Sein Wagen kollidierte zunächst mit einem Opel Corsa, der gerade betankt worden war. Anschließend touchierte der Mercedes einen Laternenmast auf der anderen Straßenseite sowie einen in einer Hofeinfahrt stehenden Suzuki Swift, der unter eine Haustreppe geschoben wurde. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell