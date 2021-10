Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorenehepaar betrogen; Mehrere Autos zerkratzt; Einbrüche; Dachstuhlbrand

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Seniorenpaar von Schockanrufer betrogen (Zeugenaufruf)

Um eine sechsstellige Summe ist ein Seniorenpaar aus Nürtingen von einem sogenannten Schockanrufer betrogen worden. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein Betrüger bei dem Ehepaar und gaukelte ihnen überzeugend vor, ihr Sohn zu sein. Er gab vor, an einem neuartigen Virus zu leiden. Nur ein in Deutschland noch nicht verfügbares Medikament, das er zu einem hohen Geldbetrag selbst aus dem Ausland erwerben müsste, würde ihn vor dem Tod retten. Ausgehend von der Annahme es würde sich tatsächlich um ihren Sohn handeln, ließ sich das über 80 Jahre alte Ehepaar auf das Gespräch ein. Der Betrüger setzte das Paar so unter Druck, dass sie sich überreden ließen ihre Ersparnisse an eine angebliche Bekannte des vermeintlichen Sohnes zu übergeben. Erst einige Zeit später kamen den Opfern dann doch Zweifel und die Polizei wurde verständigt, sodass der Betrug aufflog. Die Abholerin wird als sehr jung, schlank und auffallend blass beschrieben. Sie war etwa 170 cm groß, hatte mittelblondes Haar, das zu einem Zopf zusammengebunden war und trug eine Schildmütze. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Kirchheim (ES): Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

Gleich sechs Autos sind von Mittwoch auf Donnerstag in der Neuffenstraße mutwillig beschädigt worden. Zwischen 13.30 Uhr und acht Uhr zerkratzte ein Unbekannter die am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (sm)

Gomaringen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In eine Firma und den Bauhof in der Robert-Bosch-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Gebäude und durchsuchten Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen. Auch einen Tresor flexten sie auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Durch Fenster eingestiegen

Über ein geöffnetes Fenster ist am Mittwochabend ein unbekannter Dieb in eine Wohnung eingestiegen. Gegen 21 Uhr nutzte der Täter eine kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers sowie ein offenstehendes Fenster und stieg in die Wohnung ein. Als der Bewohner zurückkehrte, ergriff der Dieb wiederum durch das Fenster die Flucht und machte sich mit einer Geldbörse samt Inhalt aus dem Staub. Er wird als ca. 180 cm groß mit schmaler Statur beschrieben und war unter anderem mit einem schwarzen Kapuzenshirt bekleidet. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen ermittelt. (sm)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Dachstuhlbrand

In der Rathausgasse ist am Donnerstagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte nach der Alarmierung gegen 14.45 Uhr am Brandort eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes in Vollbrand. Eine 85-jährige Bewohnerin hatte das Haus bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Sie wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die mit 13 Fahrzeugen und etwa 60 Feuerwehrleuten angerückte Feuerwehr Albstadt konnte das Feuer, das im Dachstuhl ausgebrochen war, in der Folge gelöscht und eine Ausbreitung auf weitere Stockwerke verhindert werden. Ersten vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro belaufen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt von Lautlingen voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei schilderten eine Umleitung aus. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Unterstützend war zeitweise auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell