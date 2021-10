Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen (Balingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Balingen-Weilstetten (ZAK):

Zwei mutmaßliche Einbrecher, die im Verdacht stehen, in das Gelände einer Firma im Industriegebiet von Weilstetten eingedrungen zu sein, konnten in der Nacht zum Donnerstag vorläufig festgenommen werden. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Balingen wegen des Verdachts des versuchten Bandendiebstahls gegen die 30 und 37 Jahre alten Männer. Beide befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen Mitternacht war die Polizei alarmiert worden, nachdem auf dem umzäunten und gesicherten Gelände einer Firma in der Straße Egert Personen beobachtet worden waren. Das Gelände wurde sofort von zahlreichen Einsatzkräften umstellt. Von der Besatzung eines ebenfalls eingesetzten Polizeihubschraubers konnten kurz darauf mehrere flüchtende Personen auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe der Firma lokalisiert werden, die sich in dem dortigen Buschwerk versteckten. Zwei Tatverdächtige wurden dort von den Polizeibeamten mit Unterstützung von Polizeihundeführern gestellt und widerstandslos festgenommen.

Beide Beschuldigte, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelt, wurden am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Ermittlungen im Hinblick auf mögliche weitere Straftaten der Beschuldigten oder möglichen Komplizen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell