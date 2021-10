Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Aichtal (ES): Pannenfahrzeug gestreift

Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, hat ein Lkw im Bereich der Aichtalbrücke ein Pannenfahrzeug gestreift. Der 56-jährige Lasterfahrer war mit einem Mercedes Atego auf der rechten Spur der B 27 in Richtung Tübingen unterwegs und streifte den BMW eines 43-Jährigen, der mit seinem Wagen pannenbedingt auf dem Seitenstreifen stand. Hierbei verletzte sich der Autofahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein BMW wurde derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Auffahrunfall geführt, der sich am Mittwochmorgen auf der B 27 auf Höhe der Ausfahrt Stetten ereignet hat. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW gegen 6.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe Stetten verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Eine nachfolgende, 27 Jahre alte Opel-Fahrerin bremste ebenfalls. Ein dahinter fahrender 23-Jähriger reagierte zu spät und krachte mit seinem VW mit so großer Wucht ins Heck des Opel, dass dieser noch auf den BMW aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings waren der Opel und der VW nach dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Zwei Autos aufeinander geschoben

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der L 1192 ereignet hat. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Skoda gegen 5.35 Uhr die Landesstraße in Richtung Esslingen, als sie an der roten Ampel auf Höhe der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße anhalten musste. Auch eine hinter ihr fahrende 51-Jährige bremste mit ihrem Seat ab und hielt hinter ihr an. Eine nachfolgende, 20 Jahre alte Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und krachte ins Heck des vorausfahrenden Seat, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Skoda aufgeschoben wurde. Beide Seat-Lenkerinnen wurden soweit bislang bekannt leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Denkendorf (ES): Übermüdet am Steuer?

Ein Sekundenschlaf könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen in der Esslinger Straße ereignet hat. Die 24 Jahre alte Lenkerin eines Audi Q5 fuhr gegen neun Uhr in Richtung Nellingen, als sie den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kurz einnickte und dabei auf die linke Spur kam. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker musste nach rechts in eine dortige Bushaltestelle ausweichen, um einer Kollision zu entgehen. Beim ruckartigen Gegenlenken verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihren Audi, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Fußgängerampel. Verletzt wurde zum Glück niemand. An der Ampel entstand ein geschätzter Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an ihrem Wagen, der abgeschleppt werden musste, wird auf circa 10.000 Euro beziffert. (db)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Elfjährige bei Unfall verletzt

Nach derzeitigem Stand nur leichte Verletzungen hat eine elfjährige Radlerin bei einer Kollision mit einem Pkw am Mittwochmittag erlitten. Das Mädchen war gegen 13 Uhr mit ihrem Trekkingrad in der Rainäckerstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung mit der Luckenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 36-jährigen Pkw-Lenkers missachtete, prallte sie mit dessen VW-Polo zusammen. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn. Mit einer Handverletzung wurde die Verunglückte, die zum Glück einen Helm getragen hatte, in eine Klinik gebracht. (ak)

Balingen (ZAK): Fahrzeuge nach Unfall mit Verletzten ausgebrannt (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochvormittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Hechingen sind zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge verlor ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aufgrund unzureichender Ladungssicherung einen Kartonwürfel, der im Bereich der Unterführung der Hirschbergstraße auf der Überholspur liegen blieb. Gegen 9.15 Uhr leitete eine 50-jährige VW Tiguan-Lenkerin aufgrund des Hindernisses eine Gefahrenbremsung ein, worauf ein nachfolgender, 51 Jahre alter Fahrer eines Peugeot Boxer auf den VW auffuhr. Der Mann hatte zuvor ebenfalls noch ein Bremsmanöver eingeleitet und versucht, nach rechts auszuweichen. Nach dem Aufprall wurden die Fahrzeuge seitlich abgewiesen und kamen nebeneinander zum Stehen. Kurze Zeit später fingen sie Feuer und brannten trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nahezu vollständig aus. Die Insassen hatten ihre Wagen zuvor bereits verlassen. Die Fahrerin des Tiguan, der Peugeot-Lenker sowie sein Beifahrer im Alter von 26 Jahren verletzten sich bei dem Unfall nach aktuellem Kenntnisstand leicht. Mit Ausnahme des 51-Jährigen wurden die Verletzten vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugwracks wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Durch den Brand war auch die Fahrbahn erheblich beschädigt worden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden mit 70.000 Euro zu Buche schlagen. Für die Dauer der Löscharbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Straßenschäden wird der Verkehr bis auf Weiteres an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Straßberg (ZAK): Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Ein Autoservice in der Winterlinger Straße ist in der Nacht zum Mittwoch ins Visier eines Kriminellen geraten. Der noch unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 6.45 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und machte sich in den Büroräumen, in denen er auch Schränke aufbrach, auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert der Beute dabei deutlich übersteigen. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

