Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Sachbeschädigungen; Brand in Firma; Auf Schulhof gezündelt; Riskant überholt

Reutlingen (ots)

Unfall beim Einfahren

Ein 47-jähriger Autofahrer hat am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall mit einem Biker verursacht. Der Mann fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Ford Focus von einem Firmenparkplatz nach links in die Markwiesenstraße ein und kollidierte hierbei mit einem aus dieser Richtung kommenden, 37 Jahren alten Motorradfahrer. Der Biker stürzte daraufhin von seiner Kawasaki und verletzte sich wie bislang bekannt ist leicht. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden von insgesamt zirka 10.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Parker beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag in der Kurrerstraße an mehreren geparkten Fahrzeugen mutwillig Sachschaden verursacht. In der Zeit zwischen 21 Uhr und acht Uhr beschädigte der Täter an insgesamt sechs Wagen unterschiedlicher Hersteller jeweils den linken Außenspiegel. Die Höhe der verursachten Beschädigungen kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (mr)

Bad Urach (RT): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem äußerst riskanten Lkw-Überholmanöver am Dienstagmorgen auf der B 28. Gegen 8.45 Uhr war dort ein 28-jähriger BMW-Lenker in Richtung Hengen unterwegs, als ihm im oberen Drittel der Steige, nach einer Linkskurve, ein Laster mit einer schwarzen Zugmaschine auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der noch unbekannte Lkw-Lenker hatte inmitten der Steige zum Überholen eines weiteren Lasters ausgeschert. Zur Verhinderung einer Frontalkollision bremste der Autofahrer seinen BMW mit Unterstützung der im Fahrzeug verbauten Assistenten bis zum Stillstand ab. Der Lkw-Lenker brach sein Überholmanöver ab, scherte wieder nach rechts ein und fuhr weiter. Zeugenhinweise zum Vorfall sowie zum gesuchten schwarzen Lkw werden unter der Telefonnummer 07121/9918-0 entgegengenommen. Insbesondere der Fahrer des gelb-orangenen Lasters, der überholt werden sollte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Riederich (RT): Brand bei Demontagearbeiten

Im Keller eines Unternehmens in der Längenfeldstraße ist am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ein Brand ausgebrochen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde dort ein leerer, mehrere tausend Liter fassender Stahltank mit einer Innenverkleidung aus Kunststoff mit einem Plasmaschneider zerlegt, wobei ein Feuer ausbrach. Der in der Folge entstandene, beträchtliche Rauch zog in mehrere Stockwerke des Gebäudes. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden, auch durch den Rauchgasniederschlag, beträgt ersten vorläufigen Schätzungen zufolge 100.000 Euro. (mr)

Lichtenstein (RT): Auf Holzelfinger Steige zu Fall gekommen

Leichte Verletzungen hat sich eine 16-Jährige am Dienstagnachmittag bei einem Sturz auf der Holzelfinger Steige zugezogen. Die Jugendliche befuhr die L 387 mit ihrem Leichtkraftrad gegen 15.45 Uhr talwärts und kam dabei im Verlauf einer scharfen Linkskurve wohl aufgrund mangelnder Fahrpraxis auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Anschließend rutschte sie am rechten Straßenrand an den Unterfahrschutz der Leitplanken. Vom Rettungsdienst wurde die 16-Jährige anschließend vor Ort behandelt. Der Blechschaden an ihrer Honda dürfte etwa 1.000 Euro betragen. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Auf dem Schulhof gezündelt

Unbekannte haben am Dienstagabend, gegen 21.10 Uhr, auf dem Schulhof des Bildungszentrums in der Hegelstraße drei Müllcontainer in Brand gesetzt und dadurch zerstört. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das in der Nähe befindliche Gebüsch verhindern und die Brände rasch löschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Jugendlicher gestürzt

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Endelbergstraße zu Fall gekommen. Gegen 17.30 Uhr war der Jugendliche stadteinwärts unterwegs, als er an der rechten Fahrbahnbefestigung ins Straucheln geriet und stürzte. Er wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Mountainbike, an dem Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro entstanden war, wurde von Angehörigen versorgt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kollision auf Feldweg

Zur Kollision zwischen einem Mofafahrer und einem Radler ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Ein 15-Jähriger befuhr zusammen mit seinem gleichaltrigen Sozius gegen 17.40 Uhr mit seinem Mofa den Feldweg Bei der Altstadt bergabwärts. Kurz nach der Einmündung zur Weilerstraße kam den beiden ein 40 Jahre alter Radfahrer entgegen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem mit Schlamm verschmutzten Untergrund gelang es dem Jugendlichen nicht mehr, ausreichend abzubremsen. Er versuchte daher, links am Radler vorbeizufahren. Da dieser aus seiner Sicht nach rechts auswich, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurden der Mofafahrer sowie der 40-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Radler wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich war nur am Mofa geringfügiger Schaden entstanden. (mr)

Schömberg (ZAK): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag auf der Schweizer Straße ereignet. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Motorroller vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ungebremst auf einen vor der Einmündung der Dorfgasse verkehrsbedingt wartenden Opel eines 79 Jahre alten Mannes auf. Der Rollerfahrer und sein 15-jähriger Sozius stürzten daraufhin zu Boden. Der 16-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste. Sein Begleiter sowie der Opel-Lenker zogen sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden bei zirka 5.500 Euro liegen. Das Zweirad wurde abgeschleppt. (mr)

Albstadt (ZAK): Bei Rot über die Ampel

Die Missachtung des Rotlichts ist die Ursache eines Verkehrunfalls, den ein Pedelec-Fahrer am Dienstagabend in der Berliner Straße (B 463) verursacht hat. Der 24-Jahre alte Radler wollte gegen 21.15 Uhr die Berliner Straße auf Höhe der Einmündung Zieglerstraße an der Fußgängerfurt überqueren. Ohne die für ihn Rot zeigende Ampel zu beachten fuhr er über die Straße und kollidierte mit einer 47-jährigen VW-Fahrerin, die bei Grün auf der Berliner Straße in Richtung Lautlingen unterwegs war. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (db)

