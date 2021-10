Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Pkw gestohlen; Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Schwer verletzt wurde eine 13-Jährige Mountainbike-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Rohrer Straße / Holbeinstraße ereignet hat. Eine 64-Jährige wollte gegen 7.25 Uhr mit ihrem Ford von der Rohrer Straße nach rechts in die Holbeinstraße einbiegen. Dabei übersah sie die Radlerin, die neben ihr auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte das Mädchen, wobei das Kind so schwer verletzt wurde, dass es vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Autofahrerin erlitt einen Schock, der eine ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderlich machte. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt. (cw)

Filderstadt (ES): Fußgänger angefahren

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen Unfall, der sich am Dienstagmorgen in der Poststraße ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 07.25 Uhr auf der Plattenhardter Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Poststraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Fußgänger, welcher die Poststraße überqueren wollte und streifte diesen. Nachfolgend stürzte der Fußgänger, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (db)

Esslingen-Kimmichsweiler: Pkw entwendet

Ein Pkw ist am frühen Dienstagmorgen in der Kimmichsweilersteige gestohlen worden. Zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr entwendete ein Unbekannter den auf einem Privatgrundstück abgestellten silberfarbenen Mercedes CLK, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen ES-LP 201 angebracht waren. Der Wert des Autos wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Esslingen-Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 0711/3105768-10 entgegen. (sm)

Tübingen (TÜ): Ein Dutzend Anzeigen in einer Stunde

Innerhalb von nur einer Stunde mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen am Dienstagvormittag insgesamt zwölf Verkehrsteilnehmer wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung zur Anzeige bringen. Zwischen zehn Uhr und elf Uhr kontrollierten die Polizisten gezielt den Fahrzeugverkehr auf der Stuttgarter Straße am sogenannten "Hechinger Eck". Gleich zehn Fahrer benutzten dabei verbotenerweise ihr Mobiltelefon. Einen Teil der Betroffenen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Zwei Fahrer, die in Deutschland über keinen Wohnsitz verfügen, mussten sogar gleich vor Ort eine entsprechende Sicherheitsleistung bezahlen. Neben den Handyverstößen wurden zudem zwei Personen wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts beanstandet. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Rottenburg (TÜ): Auf Feldweg zusammengestoßen

Beim Zusammenstoß einer Rollerfahrerin und eines Fußgängers am Dienstagmorgen sind beide Beteiligten verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr befuhr eine 17-Jährige mit ihrer Vespa den Feldweg parallel zur L 370 von Bühl nach Kiebingen und kollidierte mit einem in gleicher Richtung laufenden 62-Jährigen. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An der Vespa, die von einer Angehörigen versorgt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 700 Euro. (mr)

