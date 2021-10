Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch mit Zeugenaufruf; Pkw zerkratzt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Fahrgast in Bus gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Fahrgast beim Sturz in einem Linienbus am Sonntagmittag erlitten. Gegen 12.20 Uhr stieg in der Bismarckstraße eine 47 Jahre alte Frau in den Linienbus ein und kam, als der Bus anfuhr, zu Fall. Sie wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann fahndet der Polizeiposten Oberesslingen nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Sonnenhalde am Montagvormittag. Der Wohnungsbesitzer war gegen 11.50 Uhr nach Hause gekommen, wobei er auf den Einbrecher traf, der sofort die Flucht ergriff. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Wie sich herausstellte war der Unbekannte über eine wohl nicht verschlossene Kellertür ins Gebäude gelangt. In der Folge verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchte sie, bis er vom zurückkehrenden Eigentümer ertappt wurde. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Unbekannten, der von normaler Statur, mit schwarzen, kurzen Haaren und dunklen Augen beschrieben wird. Er hatte einen Dreitagebart, einen dunklen Teint und war mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberesslingen, Telefon 0711/310576-810. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Heftig aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat am Montagmorgen auf der B27 zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr geführt. Gegen 7.50 Uhr war ein 43 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße aus Richtung Tübingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd-Stetten bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte und krachte ins Heck eines Mercedes. Ob dessen 26-jähriger Fahrer bereits kurz zuvor selbst auf den Passat eines vorausfahrenden 54-Jährigen aufgefahren war oder durch den Aufprall auf diesen aufgeschoben wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der BMW und der Mercedes mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro entstanden. (sm)

Kirchheim (ES): Mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

In Kirchheim sind in der Nacht zum Montag mehrere Pkw mutwillig beschädigt worden. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr zerkratzte ein Unbekannter im Bereich der Straßen In den Stellegärten / Beim Schießwasen wie bislang bekannt ist sieben geparkte Pkw unterschiedlicher Marken. Dadurch verursachte er einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (mr)

