Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann durch Messerstiche in Albstadt erheblich verletzt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt-Ebingen (ZAK):

Ein 22 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße durch Messerstiche erheblich verletzt worden.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren kurz nach 2.30 Uhr vor einer Gaststätte mehrere Personen zunächst in Streit geraten, der in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei wies der 22-Jährige Stichverletzungen auf. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die noch in der Nacht von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft aufgenommen wurden. Beim Kriminalkommissariat Balingen wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Gäste der Gaststätte und sonstige Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, gebeten sich zu melden. (sm)

