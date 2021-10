Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung vor Fußballspiel, Unfälle, Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung vor Fußballspiel

Leichte Verletzungen hat am Samstagnachmittag ein 36-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Fußballfans davongetragen. Im Stadion an der Kreuzeiche fand um 15.30 Uhr die Oberligabegegnung zwischen dem SSV Reutlingen und dem 1. CfR Pforzheim statt. Bereits gegen 14.00 Uhr trafen im Außenbereich des Stadions Fans beider Mannschaften aufeinander, wobei es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gab, in deren Verlauf letztlich ein Fan geschlagen und leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Reutlingen nahm vor Ort die entsprechende Strafanzeige auf und überwachte die Veranstaltung mit mehreren Streifenbesatzungen. Weder während des Fußballspiels, noch nach Spielende kam es zu weiteren polizeilichen Einsätzen

Reutlingen (RT): Handfester Nachbarschaftsstreit

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am Samstagabend im Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen gekommen. Auf offener Straße gerieten eine 27-jährige und ihre 48-jährige Nachbarin in einen Streit, wobei sich die beiden Damen hier schon körperlich angingen. Die beiden Damen konnten zunächst durch den 27-jährigen Ehemann beziehungsweise den 60-jährigen Lebensgefährten getrennt werden. Kurze Zeit später fing die Auseinandersetzung erneut an, wobei neben den bisherigen Personen auch ein 21-jähriger und ein 28-jähriger aus dem Umfeld einer der Familien beteiligt waren. Hierbei schlugen die Personen mit Fäusten aufeinander ein, zudem versuchte der 21-jährige seinen Kontrahenten mit einem Gehstock zu schlagen. Der 21-jährige wurde durch einen Faustschlag ins Gesicht so verletzt, dass eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Die weiteren Beteiligten wurden nur leicht verletzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Gegenverkehr ausgewichen und verunfallt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Seeburger Steige am Samstagnachmittag. Gegen 13.35 Uhr befuhr der 52-jährige Fahrer eines BMW die B465 von Bad Urach in Richtung Münsingen. Kurz nach dem Ortsausgang Seeburg schoben zum Unfallzeitpunkt zwei Personen einen vermutlich defekten PKW die Steige talwärts auf der Bundesstraße in Richtung Seeburg. Kurz bevor der BMW Fahrer das Pannenfahrzeug passierte, scherte ein bislang unbekannter PKW aus Richtung Münsingen aus und überholte den Pannen PKW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der BMW-Fahrer stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mit der Leitplanke am Fahrbahnrand. Dadurch wurde sowohl der BMW, als auch die Leitplanke beschädigt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Weder der Fahrer des entgegenkommenden PKW, noch die beiden Personen die den Pannen PKW schoben hielten an der Unfallstelle an. Bei dem Pannenfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen VW-Golf III, zu dem entgegenkommenden PKW ist nicht mehr bekannt. Zeugen, welche Angaben zu den Fahrzeugen oder Fahrern machen können werden gebeten, sich telefonisch unter 07381-93640 beim Polizeirevier Münsingen zu melden.

Filderstadt (ES): Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Zur Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Diskothek in Filderstadt-Bonlanden. Gegen 03 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Gästen im Inneren der Diskothek. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der verbale Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung, wodurch zunächst ein 20-Jähriger durch Faustschläge und ein geworfenes Trinkglas im Gesicht verletzt wurde. Im Anschluss verlagerte sich die Auseinandersetzung schließlich in den Außenbereich bei welcher ca. 10 Personen beteiligt waren. Hierbei wurden drei weitere Personen, im Alter zwischen 19 und 21 Jahren, im Kopfbereich verletzt, wobei einem am Boden liegenden 19-Jährigen Geschädigten mit Füßen gegen den Kopf getreten wurde. Eine ärztliche Versorgung wurde jedoch von allen Beteiligten abgelehnt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen.

Kirchheim u.T. (ES): Brennender Strohballen

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es in der Samstagnacht, auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in Kirchheim. Hier wurde kurz nach Mitternacht ein landwirtschaftlicher Strohballen auf den Bolzplatz gerollt und vermutlich mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Kirchheim war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnten den Strohballen löschen. Der Ballen ist bis zur Unbrauchbarkeit zerstört worden, auf der Rasenfläche darunter entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen momentan nicht vor. Die Sachbearbeitung wurde vom Polizeirevier Kirchheim übernommen.

Wernau (ES): Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr, in der Überleitung der B313 auf die L1207 gekommen. Ein 55jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Dacia Lodgy die B313 aus Richtung Nürtingen kommend in Richtung Plochingen und wollte an der Ausfahrt Wernau abfahren. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er dabei in der Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst touchierte er in der Annäherung an die Ampelanlage zunächst den rechtsseitigen Bordstein, nachfolgend fuhr er ohne erkennbare Verzögerung bei nun Rot zeigender Ampel geradeaus in die Einmündung ein. Hier kollidierte er, mit dem von Wernau auf der L1207 kommenden und nach rechts auf die B313 in Richtung Plochingen abbiegenden Opel Insignia eines 60-Jährigen. Dabei wurde dessen Auto in die rechtsseitige Leitplanke gedrückt und weiter in die Einfahrt der B 313 geschleudert. Der Dacia hingegen wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte dann frontal mit der dortigen Schutzleitplanke und blieb mit dem Kühler unter der Leitplanke stecken. Der Dacia-Lenker stand nach dem Unfall stark unter Schock. Ebenso seine mitfahrende Ehefrau, weshalb beide Fahrzeuginsassen in die in eine Klinik verbracht werden mussten. Der Opel-Fahrer wurde mit dem RTW ebenfalls in ein Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung wurde die Kirchheimer Straße komplett gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderung kam. Die Feuerwehr Wernau war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 18.000 EUR.

Tübingen (TÜ): Mit Schlagring verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Samstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, in der Mühlstraße gekommen. Zwischen einem 30-jährigen und einem bislang unbekannten Täter kam es vor einem Imbiss zu einem verbalen Streit. Dieser konnte zunächst durch eine anwesende Frau geschlichtet werden. Wenig später kam der Täter aber zurück. Diesmal schlug er dem 30-jährigen mit einem Schlagring bewaffnet ins Gesicht und flüchtete in Richtung Eberhardsbrücke. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Der 30-jährige wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genauen Verletzungen sind nicht bekannt.

Tübingen (TÜ): Schlägerei mit fünf Personen

In der Friedrichstraße kam es am Sonntagmorgen gegen 03.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine junge Frau und ein junger Mann im Alter von 17 und 18 Jahren befanden sich vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße. Hier wurden sie von drei Männern angesprochen in deren Folge sich aus unbekannter Ursache ein Streitgespräch entwickelte. Die drei Männer gingen dann auf den 18-jährigen los. Seine 17-jährige Freundin versuchte noch vergeblich dazwischen zu gehen und zu schlichten. Diese wurde aber mehrfach auf den Boden gestoßen und verletzte sich hierbei leicht. Die bislang unbekannten Täter flüchteten kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden. Eine sofortige Behandlung der beiden Geschädigten war nicht erforderlich.

Rottenburg a.N. (TÜ): Leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Gerhart-Hauptmann-Straße / Sülchenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Eine 48-jährige Autofahrerin befuhr die Gerhart-Hauptmann-Straße und stieß im Kreuzungsbereich zur Sülchenstraße mit dem dort ordnungsgemäß fahrenden 18-jährigen Radfahrer zusammen. Nach dem Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur Beobachtung in eine Tübinger Klinik. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200EUR.

Bisingen (ZAK): Randalierer attackiert Polizei

Am Samstagvormittag gegen 09.50 Uhr meldete eine Dame aus Bisingen, dass ihr erwachsener Sohn in der Wohnung randalieren und sie angreifen würde. Der Angreifer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten unweit der Wohnung angetroffen werden. Unvermittelt griff der Mann die Polizisten tätlich an und musste aus diesem Grund in Gewahrsam genommen werden. Während der gesamten Maßnahmen beleidigte er zudem fortlaufend die Polizisten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

