Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahl in Baumarkt

Karlsruhe (ots)

Drei Personen konnten am Samstagnachmittag in einem Baumarkt in der Fritz- Haber-Straße durch Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie mehrere hochwertige Bohrmaschinen stahlen. Eine Täterin konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Zeugen verständigten am Samstag gegen 18.30 Uhr die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie zwei Männer mehrere hochwertige Bohrmaschinen in Koffern durch eine Notausgangstür des Baumarkts ins Freie schafften. Eine Frau verschaffte den beiden Männern offenbar Deckung und folgte dem Duo dann ins Freie. Als die Personen von einer Kundin angesprochen wurden, flüchteten sie zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung konnte die an der Tat beteiligte Frau festgenommen werden. Das Auto, mit dem die Gruppe offenbar unterwegs war, wurde sichergestellt.

Die entwendeten Bohrmaschinen und die beiden männlichen Täter wurden bislang nicht aufgefunden. Die Maschinen haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell