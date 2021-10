Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödliche Verkehrsunfälle in Reichenbach a.d.F. (ES) und Neckartenzlingen (ES)

Reutlingen (ots)

Reichenbach a.d.F. (ES): Tödlicher Verkehrsunfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen

Ein 56-jähriger Audi-Fahrer ist am späten Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach an der Fils ums Leben gekommen. Gegen 17.10 Uhr fuhr der 56-Jährige auf der Landesstraße 1192 von Plochingen in Richtung Reichenbach und geriet aufgrund unbekannter Ursache in den stockenden Gegenverkehr. Hier streifte er zunächst die linke Seite eines Daimlers GLK, dessen 69-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der GLK wurde durch die Wucht auf die dahinterfahrende Daimler B-Klasse geschoben. Im weiteren Verlauf streifte er einen ebenfalls entgegenkommenden Peugeot 308. Anschließend schrammte er an einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Peugeot 307 am linken Heck vorbei, bevor er frontal in einen entgegenkommenden Betonmischer-Lkw eines 44-Jährigen krachte und eingeklemmt wurde. Abschließend drehte sich der Verursacher-Audi und kollidierte noch mit einem auf die Reichenbacher Querspange auffahrenden Daimler E-Klasse, dessen 51-jähriger Lenker hierbei leicht verletzt wurde. Der Audi-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 120.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter eingeschaltet. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eingesetzt. Sechs der insgesamt sieben beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten und der baustellenbedingten Vollsperrung der parallel verlaufenden B 10 in Richtung Stuttgart, kam es über mehrere Stunden bis kurz nach 22.00 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Neckartenzlingen (ES): Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 312

Vermutlich auf Grund einer medizinischen Ursache ist es am Freitagnachmittag gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 312 gekommen. Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die B 312 von Neckartenzlingen in Richtung Neckartailfingen und geriet auf die Gegenfahrspur, wo er einen entgegenkommenden Pkw Dacia leicht touchierte, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Anschließend rollte der Lkw noch mehrere Meter ungebremst weiter, bis ein 31-jähriger Zeuge den Lkw fußläufig erreichen, durch Betätigen der Bremse stoppen und sich um den Lkw-Fahrer kümmern konnte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Lkw-Fahrer ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es für ca. zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell