Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Körperliche Auseinandersetzungen; Brände; Von falschem Handwerker bestohlen; Vor Polizeikontrollen geflüchtet

Reutlingen (ots)

Führerschein beschlagnahmt

Seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste ein 78-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag. Nach aktuellem Kenntnisstand bog der Senior mit seinem Wagen gegen 17.50 Uhr von der Tübinger Straße in die Fizionstraße ein und kollidierte hierbei frontal mit einem auf dem Gehweg montierten Verteilerkasten. Anschließend setzte er zurück und touchierte dabei noch einen fahrenden Linienbus. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab in der Folge einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Gesamtschaden beträgt laut ersten Schätzungen zirka 5.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Jugendliche zu Fall gebracht

Ein 91-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Roanner Straße zwei Jugendliche zu Fall gebracht. Wie bislang bekannt ist wollte der Senior mit seinem Mercedes gegen 19 Uhr nach rechts in Richtung Sondelfinger Straße abbiegen und touchierte dabei das Heck eines E-Rollers, auf dem ein 14-Jähriger zusammen mit einem 15 Jahre alten Bekannten unterwegs war. Beim anschließenden Sturz zogen sich die beiden Jugendlichen augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Sie wurden von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (mr)

Sonnenbühl (RT): Beinahe Frontalkollision (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem äußerst riskanten Überholmanöver am Donnerstagmorgen auf der L 382. Gegen 6.50 Uhr war dort eine 56-jährige VW Golf-Lenkerin von Pfullingen herkommend in Richtung Genkingen unterwegs. Kurz vor einem Schotterwerk kamen der Frau in einer langgezogenen Linkskurve ein Laster und dahinter mehrere Pkw entgegen. In der Folge scherte der unmittelbar auf den Lkw folgende Wagen zum Überholen aus, worauf die 56-Jährige zur Verhinderung einer Frontalkollision eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen musste. Vor dem stehenden VW scherte der unbekannte Fahrer wieder nach rechts ein und setzte seine Fahrt fort. Zeugenhinweise zu dem nicht näher bekannten Überholer werden unter der Telefonnummer 07121/9918-0 erbeten. Insbesondere der Lkw-Lenker, der dem unbekannten Autofahrer nach dem Überholmanöver noch mehrfach die Lichthupe gegeben hatte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Mit Messer verletzt

Zu Streitigkeiten in einer Wohnung am Eberleplatz ist die Polizei am späten Donnerstagabend mit mehreren Streifenwagen ausgerückt. Kurz nach 22 Uhr war die Notrufzentrale alarmiert worden, nachdem es im Haus zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung unter zwei Hausbewohnern gekommen war. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen ein 18-Jähriger auch ein Messer gegen seinen 37-jährigen Kontrahenten eingesetzt und diesen verletzt haben soll. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der jüngere, alkoholisierte, mutmaßliche Aggressor widerstandslos festgenommen werden. Der Ältere wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige musste nachfolgend die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (cw)

Mehrstetten (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft im Friedhofsweg. Kurz vor 22 Uhr war es im Gebäude zwischen fünf, teils erheblich alkoholisierten Bewohnern im Alter von 20, 21, 38, 41 und 46 Jahren zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Die mündeten zunächst in ein Gerangel und nachfolgend in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch eine Schaufel als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein soll. Dabei wurden der 21-Jährige und der 41-Jährige derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Brennende Heizdecke

Ein technischer Defekt an einer Heizdecke hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Talstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 3.30 Uhr alarmierten Bewohner eines Einfamilienhauses Feuerwehr und Polizei, nachdem sie in ihrem Wohnzimmer dichten Rauch und Flammen wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich herausstellte, hatte sich eine auf einem Sessel abgelegte Heizdecke möglichweise durch einen technischen Defekt entzündet und den Brand ausgelöst. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der geschätzte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. (db)

Esslingen (ES): Kaufhaus nach Brandalarm geräumt

Jugendliche Zündeleien dürften die Ursache für einen Brandalarm in einem Einkaufsmarkt in der Alleenstraße am Donnerstagabend gewesen sein. Gegen 18 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei über einen kleinen Brand im Treppenhaus des Marktes informiert worden. Zeugen hatten dort drei Jugendliche beobachtet, wie sie kleinere Tüten angezündet hatten und anschließend geflüchtet waren. Der dabei entstandene Rauch löste nachfolgend die Alarmanlage aus, sodass der Einkaufsmarkt geräumt und geschlossen werden musste. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, war es einem Passanten bereits gelungen, die Flammen zu löschen. Gegen 19.15 Uhr konnte der Markt für die Kunden wieder geöffnet werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen (db)

Esslingen (ES): Von falschem Handwerker bestohlen (Warnhinweis)

Eine über 80-jährige Seniorin ist am Donnerstagnachmittag von einem dreisten Kriminellen bestohlen worden. Der Täter gab sich gegenüber der Frau als Klempner aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen prüfen zu müssen, Zutritt zu deren Wohnung. Die Frau schenkte dem vermeintlichen Handwerker Glauben und ließ auf dessen Geheiß im Badezimmer das Wasser laufen. Der Unbekannte nutzte die Ablenkung der Bewohnerin und machte sich in der Wohnung auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete er den Geldbeutel der Seniorin mit mehreren hundert Euro Bargeld. Als das Opfer nach dem Mann schaute, hatte dieser die Wohnung bereits unbemerkt wieder verlassen.

Die Polizei rät hierzu:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen oder Wartungsarbeiten durchführen wollen.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot machen und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. (mr)

Notzingen (ES): Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am späten Donnerstagnachmittag ist in Notzingen ein Kind von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 30-Jähriger mit einem VW Passat gegen 17.50 Uhr den abschüssigen Alemannenweg. Vor einem rechtsseitig geparkten Pkw hervor lief eine Dreijährige auf die Straße, worauf das Mädchen von der Front des Passat erfasst und zu Boden geworfen wurde. Der Autofahrer hatte zuvor noch eine Vollbremsung eingeleitet. Die Dreijährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik eingeliefert. (mr)

Wendlingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht

Mehrere tausend Euro Blechschaden an insgesamt drei Pkw hat ein alkoholisierter Autofahrer am Donnerstagnachmittag verursacht. Der 77 Jahre alte Mann bog mit seinem VW Touran gegen 17.30 Uhr von der Erlenaustraße nach links in die Straße Am alten Sportplatz ab und stieß dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mini. Beim folgenden Rückwärtsfahren beschädigte er zudem einen hinter dem Mini stehenden Mercedes. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Unfallverursacher deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Er ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Senior musste anschließend noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (mr)

Tübingen (TÜ): Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag auf der Europastraße. Gegen 14.50 Uhr war dort eine 62-Jährige mit ihrem Mazda auf der linken Spur in Richtung Weilheim unterwegs und fuhr auf Höhe der Haltestelle Freibad über die rote Ampel. In der Folge erfasste der Seitenspiegel des Wagens eine 35 Jahre alte Radlerin, die die Europastraße bei Grün von rechts nach links überqueren wollte. Die Frau stürzte daraufhin auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. (mr)

Rottenburg (TÜ): Riskant überholt und Unfall verursacht (Zeugenaufruf)

Nach einem noch unbekannten Autofahrer, der am frühen Freitagmorgen bei einem riskanten Überholmanöver einen Verkehrsunfall verursacht hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Rottenburg. Den bislang vorliegenden Ermittlungen zufolge war ein 61 Jahre alter Lkw-Lenker gegen 5.30 Uhr auf der L 385 von Weiler kommend nach Rottenburg unterwegs. Einige hundert Meter nach dem Ortsausgang Weiler wurde er trotz Gegenverkehrs von einem Pkw überholt, weshalb er eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand einleitete, um das Einscheren des Wagens zu ermöglichen. Gleichzeitig musste der entgegenkommende, 23-jährige Fahrer eines Volvo zur Verhinderung einer Frontalkollision nach rechts in die dortige Böschung ausweichen. Ihm gelang es, den Volvo wieder zurück auf die Straße zu lenken und dort anzuhalten. Am Fahrzeug entstand jedoch ein geschätzter Schaden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro. Es musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt hingegen unbeirrt in Richtung Rottenburg fortgesetzt. Das Polizeirevier Rottenburg erbittet daher unter der Telefonnummer 07472/9801-0 Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer. Auch mögliche weitere Geschädigte oder Unfallzeugen werden gebeten, sich zu melden. (mr)

Mössingen (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Erheblich betrunken war ein 48-Jähriger, der am Donnerstag in Mössingen versucht hatte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 21.25 Uhr fiel der Mann mit seinem silbernen Passat einer Streife der Verkehrspolizei auf, weil er in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Entsprechende Anhaltesignale ignorierte er nicht nur, sondern beschleunigte seinen Wagen stark und flüchtete in Richtung B 27. Auf der Bundesstraße fuhr er weiter in Richtung Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler, wobei er nicht nur sämtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und rote Ampeln ignoriert, sondern auch äußerst riskant überholte und teils mittig auf der Fahrbahn gefahren sein soll, sodass der Gegenverkehr bremsen und ausweichen musste. Auf der B 27 in Richtung Balingen soll er teils mit weit über 200 km/h unterwegs gewesen sein, bevor er an der Ausfahrt Balingen auf die B 463 in Richtung Albstadt wechselte. In Balingen-Frommern drängelte er sich durch den dichten Verkehr und raste unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln oder Ampeln wieder zurück in Richtung Mössingen. Zwischen der Abfahrt Mössingen-Belsen und dem Parkplatz Europaparkplatz konnte der silberne Passat letztendlich im dichten Verkehr angehalten und kontrolliert werden. Eine Überprüfung des 48-jährigen Fahrers ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch das äußerst gefährliche und rücksichtslose Fahrverhalten des BMW gefährdet worden sind. Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Albstadt (ZAK): Gegen Hauswand gekracht (Zeugenaufruf)

An einer Hauswand endete die Flucht eines BMW-Fahrers vor einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend. Gegen 22.45 Uhr sollte der BMW in der Pfeffinger Straße in Tailfingen routinemäßig kontrolliert werden. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der 28 Jahre alte Fahrer Gas und flüchtete. Unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln und mit teilweise über 150 km/h raste der BMW in Richtung Pfeffingen, wobei es durch seine riskanten Überholmanöver mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen mit entgegenkommend Fahrzeugen gekommen sein soll. In der Tailfinger Straße in Pfeffingen gelang es, den BMW zu stoppen. Als die Polizeibeamten ausstiegen, beschleunigte der 28-Jährige erneut, wobei er rückwärts mit seinem Wagen gegen eine Hauswand krachte. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass der Fahrer unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht jetzt einer entsprechenden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Verkehrsteilnehmer, die durch riskante Fahrverhalten des BMW gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (db)

Balingen (ZAK): Pkw contra Motorradfahrer

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist es am Donnerstagmittag auf der B 463 gekommen. Kurz nach 15 Uhr wollte ein 69-jähriger Mercedes-Lenker von Dürrwangen herkommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Albstadt einbiegen. Hierbei übersah er einen von dort kommenden, 23 Jahre alten Motorradfahrer, worauf der Biker mit der linken Seite des Wagens zusammenstieß und zu Fall kam. Der junge Mann hatte zuvor an der Ampel angehalten und war bei Grün wieder losgefahren. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten 23-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Seine Kawasaki wurde abgeschleppt. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell