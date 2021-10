Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin betrogen; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Jugendhaus, Baucontainer und Apotheke

Ostfildern (ES): Seniorin betrogen

Mit verschiedenen Maschen versuchen Telefonbetrüger täglich, ihren Opfern Geld aus der Tasche zu ziehen. Am Donnerstag war es eine Seniorin aus Ostfildern, die mit unzähligen Anrufen traktiert wurde. Der kriminelle Anrufer gab sich als Leitender Oberstaatsanwalt aus Köln und log der Frau vor, gegen sie werde wegen Geldwäsche ermittelt, weil sie an einem illegalen Glücksspiel teilgenommen habe. In der Türkei seien deshalb einige Personen festgenommen worden. Um ein Ermittlungsverfahren gegen sie selbst abzuwenden, solle sie einen vierstelligen Geldbetrag in die Türkei transferieren, was sie schließlich tat. Als die Frau danach bei der genannten Staatsanwaltschaft anrief, flog der Betrug auf und sie erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt. (ak)

Denkendorf (ES): Gegen geparkten Wagen gekracht

Ein Schaden von 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, um 8.30 Uhr, ereignet hat. Die 60-jährige Fahrerin war mit ihrem Ford S-Max in der Schnellenstraße unterwegs. Von der Sonne geblendet prallte sie gegen einen ordentlich am rechten Fahrbahnrand abgestellten Nissan, der nach der Kollision noch auf den Gehweg geschoben wurde. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Beide Pkw mussten angeschleppt werden. (ak)

Wendlingen (ES): In Jugendhaus und Baucontainer eingebrochen

In das Jugendhaus in der Neuffenstraße ist ein unbekannter Täter am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Nachdem er eine Tür aufgehebelt hatte, gelangte er ins Innere des Gebäudes, wo er weitere Türen mit brachialer Gewalt öffnete. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete der Dieb. Der hinterlassene Sachschaden dürfte 2.000 Euro betragen. Tatzusammenhang dürfte mit einem weiteren Einbruch in einen in unmittelbarer Nähe auf einer Baustelle abgestellten Baucontainer bestehen. Aus diesem stahl der Einbrecher unter anderem einen Akku-Bohrschrauber und eine Akku-Flex mit Ladegerät. Auch eine Motorflex ließ der Unbekannte mitgehen. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt (ak)

Altbach (ES): Unfall beim Wenden

Eine verletzte Person und beträchtlicher Blechschaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen auf der Esslinger Straße. Die 35 Jahre alte Lenkerin eines Ford Fiesta hielt gegen 5.45 Uhr zunächst an einer Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand an. Anschließend fuhr sie wieder in den fließenden Verkehr ein, um auf der gegenüberliegenden Seite in einer Parkplatzeinfahrt zu wenden. Beim Anfahren übersah sie jedoch den von hinten kommenden VW Tiguan eines 34-Jährigen, worauf es zur heftigen Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Tiguan vom Ford bis an den linken Fahrbahnrand geschoben. Dort stieß der VW zudem noch gegen eine elektronische Parkplatzanzeige. Die Unfallverursacherin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Beide Autos, an denen die Airbag-Systeme ausgelöst hatten und wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Die Beschädigungen an der Parkplatzanzeige können noch nicht beziffert werden. (mr)

Jungingen (ZAK): Einbruch in Apotheke

Eine Apotheke in der Killertalstraße ist in der Nacht zum Freitag ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 7.50 Uhr hebelte der Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangt so ins Innere. Dort stieß er auf seiner Suche nach Wertgegenständen nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht auf Beute. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

