POL-DO: Tatverdächtiger nach Raubdelikt festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0695

Die Polizei hat am Freitagnachmittag (2. Juli) einen Tatverdächtigen nach einem Raubdelikt in der nördlichen Innenstadt festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor zwei junge Dortmunder mit einem Messer bedroht zu haben.

Demnach hatten Zeugen gegen 15.55 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Schleswiger Straße beobachtet. Als die Polizei eintraf, war ein Tatverdächtiger bereits geflüchtet. Die beiden an der Schleswiger Straße angetroffen jungen Männer (17 und 19) wiesen leichte Verletzungen am Oberkörper vor.

Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Tatverdächtige die beiden zuvor auf der Straße angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe der Wertsachen. Weil die beiden Dortmunder sich jedoch weigerten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wenig später flüchtete der Verdächtige. Offenbar konnte er dem 17-Jährigen zuvor die Umhängetasche entreißen.

Die in der Fahndung eingesetzten Beamten konnten wenig später unweit des Tatorts eine auf die Beschreibung passende Person festnehmen. Es handelt sich um einen 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie u.a. auch ein Messer. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubs.

